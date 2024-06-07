Артиллерийский снаряд нашли в лесополосе в российском регионе

В Самарской области нашли артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра

В Самарской области нашли артиллерийский снаряд. Об этом сообщает издание «63 Регион» в Telegram.

Осколочно-фугасный снаряд калибра 122 миллиметра был обнаружен в лесополосе неподалеку от села Каменный Брод Красноармейского района. Такими боеприпасами ведет огонь советская самоходная артиллерийская установка С21 «Гвоздика».

Приехавшие на место специалисты установили, что снаряд представляет опасность для окружающих. Он был подорван сотрудниками Росгвардии.

Ранее на Кубани были найдены две авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Первый боеприпас нашли строители при проведении земельных работ. Обе бомбы были уничтожены взрывотехниками.