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19:40, 7 июня 2024Мир

Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия

Вадди: Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, сообщает Reuters.

«Президент Байден недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры», — заявил Вадди.

Он добавил, что у США «нет другого выхода», кроме как скорректировать ядерную стратегию. В ближайшие годы Вашингтон планирует увеличить количество развернутых ядерных вооружений из-за якобы угроз со стороны противников, подчеркнул советник Белого дома по ядерным вопросам.

Вадди объяснил, что США учитывают рост и разнообразие ядерного арсенала Пекина, а также необходимость «сдерживания Китая, России и Северной Кореи одновременно».

Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена сообщало, что Вашингтон планирует перейти к «более агрессивной стратегии» в сфере ядерного оружия.

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      Лина Пивоварова
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