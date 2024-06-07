Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия

Президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, сообщает Reuters.
«Президент Байден недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры», — заявил Вадди.
Он добавил, что у США «нет другого выхода», кроме как скорректировать ядерную стратегию. В ближайшие годы Вашингтон планирует увеличить количество развернутых ядерных вооружений из-за якобы угроз со стороны противников, подчеркнул советник Белого дома по ядерным вопросам.
Вадди объяснил, что США учитывают рост и разнообразие ядерного арсенала Пекина, а также необходимость «сдерживания Китая, России и Северной Кореи одновременно».
Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена сообщало, что Вашингтон планирует перейти к «более агрессивной стратегии» в сфере ядерного оружия.