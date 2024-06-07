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02:22, 7 июня 2024Мир

США захотели принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию

Semafor: США объявят о планах принять более агрессивную стратегию по ЯО

Фото: Lucas Sankey / Unsplash

Соединенные Штаты Америки планируют принять «более агрессивную стратегию» в сфере ядерного оружия. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Уточняется, что Вашингтон объявит об изменении стратегии по ЯО в пятницу.

Власти страны хотят высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ЯО и контролю над ним, а также внести корректировки в вопросах позиционирования и численности данного типа вооружений.

Ожидается, что новая стратегия будет объявлена старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди. По словам собеседника издания, Вашингтон хочет убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ЯО, но в то же время планирует показать, что «отказ от диалога имеет последствия».

Ранее экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что Штаты во время холодной войны разместили ядерное оружие на территории европейских союзников по НАТО лишь для снижения рисков его распространения и появления у них собственных ядерных арсеналов.

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      Маргарита Пименова
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