В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе

Гетемюллер: США разместили ЯО в Европе для снижения рисков его распространения

Соединенные Штаты в ходе холодной войны разместили ядерное оружие (ЯО) на территории европейских союзников по НАТО лишь для снижения рисков его распространения и появления у них собственных ядерных арсеналов. Об этом заявила экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер, сообщает РИА Новости.

«США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию. Эта миссия происходит из переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1960-х годах, когда СССР был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в особенности Германии, которые разрабатывали и размещали свою программу ядерного оружия», — напомнила она.

Гетемюллер отметила, что ДНЯО не дал множеству партнеров по НАТО получить и развернуть ядерное оружие на собственных территориях.

3 июня газета Financial Times заявила, что некоторые западные чиновники до сих пор обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, связанных с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России. При этом уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.