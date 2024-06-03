На Западе заявили о страхе перед ядерным ответом России

FT: чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада

Некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, они обеспокоены возможностью эскалации ситуации, связанной с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.

«Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны со стороны Запада и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО», — отмечает газета.

При этом уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории.