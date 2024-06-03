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15:34, 3 июня 2024Мир

На Западе заявили о страхе перед ядерным ответом России

FT: чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, они обеспокоены возможностью эскалации ситуации, связанной с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.

«Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны со стороны Запада и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО», — отмечает газета.

При этом уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории.

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      Семен Александров
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