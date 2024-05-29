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15:01, 29 мая 2024Мир

Россию призвали показать миру свой ядерный гриб

Преподаватель ВШЭ Суслов призвал Россию продемонстрировать миру ядерный гриб
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории. С таким призывом в статье для журнала «Профиль» выступил член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — написал он.

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Суслов подчеркнул, что «для подтверждения серьезности намерений России» учения необходимо провести не только с использованием тактического ядерного оружия, но и задействовать в них стратегические ядерные силы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости совместных ядерных учений с Россией. По его словам, сейчас в мире наблюдается эскалация напряженности, поэтому нужно продемонстрировать готовность использовать ядерные вооружения.

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      Глеб Бажуткин
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