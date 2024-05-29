Россию призвали показать миру свой ядерный гриб

Преподаватель ВШЭ Суслов призвал Россию продемонстрировать миру ядерный гриб

Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории. С таким призывом в статье для журнала «Профиль» выступил член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — написал он.

Суслов подчеркнул, что «для подтверждения серьезности намерений России» учения необходимо провести не только с использованием тактического ядерного оружия, но и задействовать в них стратегические ядерные силы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости совместных ядерных учений с Россией. По его словам, сейчас в мире наблюдается эскалация напряженности, поэтому нужно продемонстрировать готовность использовать ядерные вооружения.