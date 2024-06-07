Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

Байден: солдаты Второй мировой войны поддержали бы политику США против России

Солдаты Второй мировой войны, сражавшиеся против нацистской Германии, поддержали бы США и их политику против России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время празднования юбилея высадки в Нормандии, его слова передает CNN.

«Солдаты Второй мировой выступали против действий Гитлера. Есть ли сомнения, что они бы хотели, чтобы США сегодня выступили против агрессии президента России Владимира Путина?», — сказал Байден.

Он добавил, что ему «с трудом верится», что солдаты Второй мировой войны хотели бы, чтобы «США действовали в одиночку против России».

Ранее Байден заявил, что Путин «беспокоит его уже 40 лет». Байден назвал Путина «диктатором», которому надо бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекращать боевые действия на Украине.

