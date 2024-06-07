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12:10, 7 июня 2024Силовые структуры

Блогеру Портнягину продлили домашний арест и запретили пользоваться интернетом

Блогеру Портнягину продлили домашний арест до 10 августа
Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Популярному российскому блогеру Дмитрию Портнягину продлили домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, Портнягин останется под арестом до 10 августа. Кроме того, ему не разрешили пользоваться интернетом.

Мужчина рассказал, что в своем загородном доме он старается проводить больше времени с семьей и читать книги по бизнесу. Адвокаты блогера настаивали на смягчении меры пресечения до запрета определенных действий.

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан на 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

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      Екатерина Кашурникова
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