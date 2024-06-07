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15:40, 7 июня 2024Бывший СССР

Число пострадавших при обстреле Луганска увеличилось

Глава Минздрава ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 43

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 43 человек, четыре человека погибли. Об этом сообщает правительство Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

«По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них — четверо детей», — сказано в публикации. Уточняется, что из-под завалов вытащили тела четырех мирных жителей.

Серия взрывов произошла в Луганске утром в пятницу, 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS. Как отметили в оборонном ведомстве, четыре ракеты удалось сбить системой противовоздушной обороны.

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      Кристина Есикова
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