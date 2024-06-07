Число пострадавших при обстреле Луганска увеличилось

Глава Минздрава ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 43

Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 43 человек, четыре человека погибли. Об этом сообщает правительство Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

«По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них — четверо детей», — сказано в публикации. Уточняется, что из-под завалов вытащили тела четырех мирных жителей.

Серия взрывов произошла в Луганске утром в пятницу, 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS. Как отметили в оборонном ведомстве, четыре ракеты удалось сбить системой противовоздушной обороны.