Число пострадавших при обстреле Луганска увеличилось

Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 43 человек, четыре человека погибли. Об этом сообщает правительство Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.
«По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них — четверо детей», — сказано в публикации. Уточняется, что из-под завалов вытащили тела четырех мирных жителей.
Серия взрывов произошла в Луганске утром в пятницу, 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS. Как отметили в оборонном ведомстве, четыре ракеты удалось сбить системой противовоздушной обороны.