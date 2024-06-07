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12:15, 7 июня 2024Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков выросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков в Забайкалье выросло до 32

Фото: Telegram-канал «Следком Забайкалья»

Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков в Могочинском районе Забайкалья выросло до 32. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 28 пострадавших, из которых 19 нуждались в госпитализации.

По данным ведомства, 27 пострадавших были доставлены в центральную краевую больницу, еще пятерых обследуют врачи. Троих пострадавших спасти не удалось.

О ДТП с участием автобуса стало известно ранним утром в пятницу, 7 июня. К месту аварии выехали шесть бригад скорой помощи. Глава Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования семьям вахтовиков.

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      Марк Леонов
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