Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков выросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков в Могочинском районе Забайкалья выросло до 32. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 28 пострадавших, из которых 19 нуждались в госпитализации.
По данным ведомства, 27 пострадавших были доставлены в центральную краевую больницу, еще пятерых обследуют врачи. Троих пострадавших спасти не удалось.
О ДТП с участием автобуса стало известно ранним утром в пятницу, 7 июня. К месту аварии выехали шесть бригад скорой помощи. Глава Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования семьям вахтовиков.