В ДТП с автомобилем вахтовиков в Забайкалье пострадали 19 человек

При ДТП с автомобилем вахтовиков в Забайкалье погибли 3 человека и 19 пострадали

В Могочинском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона, передает ТАСС.

По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека, еще 19 пострадали. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи, сформирована бригада хирургического профиля. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции и полиции.

Причина аварии не уточняется.

Ранее в Кемерово полиция завела уголовное дело после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около ста пассажиров. Утром 6 июня в Кемерово два трамвая столкнулись друг с другом на высокой скорости — один из них протаранил другой. Число пострадавших достигло 109, один человек получил травмы не совместимые с жизнью.