Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:25, 7 июня 2024Россия

В ДТП с автомобилем вахтовиков в Забайкалье пострадали 19 человек

При ДТП с автомобилем вахтовиков в Забайкалье погибли 3 человека и 19 пострадали

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Могочинском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона, передает ТАСС.

По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека, еще 19 пострадали. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи, сформирована бригада хирургического профиля. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции и полиции.

Причина аварии не уточняется.

Ранее в Кемерово полиция завела уголовное дело после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около ста пассажиров. Утром 6 июня в Кемерово два трамвая столкнулись друг с другом на высокой скорости — один из них протаранил другой. Число пострадавших достигло 109, один человек получил травмы не совместимые с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наш гражданин жертва в этой ситуации». В Киргизии отреагировали на дело в отношении высадившего бойцов СВО таксиста

      ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких ракет

      В ДТП с автомобилем вахтовиков в Забайкалье пострадали 19 человек

      Балицкий сообщил о насильственной мобилизации в Запорожье

      В России привели неожиданное сравнение конференции по Украине в Швейцарии

      На Украине рассказали о «тотальной социальной катастрофе» в Киеве

      Популярная актриса показала фото в кружевном белье

      Девушка уличила бойфренда в измене с помощью особенного кольца

      В США раскрыли цель давления на Зеленского по возрасту мобилизации

      МИД России назвал саммит по Украине в Швейцарии мошенническим мероприятием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше