После столкновения трамваев в Кемерово возбудили уголовное дело

Полиция завела дело после ДТП трамваев в Кемерово с сотней пострадавших

В Кемерово полиция завела уголовное дело после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около ста пассажиров. Об этом в Telegram-канале сообщает полиция Кузбасса.

По данным силовиков, уголовное дело возбуждено по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Следователем будет назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Утром 6 июня в Кемерово два трамвая столкнулись друг с другом на высокой скорости — один из них протаранил другой. В обоих транспортных средствах было много людей — они ехали на работу.

Число пострадавших достигло 109, один человек получил травмы не совместимые с жизнью.