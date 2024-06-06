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15:34, 6 июня 2024Силовые структуры

После столкновения трамваев в Кемерово возбудили уголовное дело

Полиция завела дело после ДТП трамваев в Кемерово с сотней пострадавших

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Кемерово полиция завела уголовное дело после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около ста пассажиров. Об этом в Telegram-канале сообщает полиция Кузбасса.

По данным силовиков, уголовное дело возбуждено по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Следователем будет назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Утром 6 июня в Кемерово два трамвая столкнулись друг с другом на высокой скорости — один из них протаранил другой. В обоих транспортных средствах было много людей — они ехали на работу.

Число пострадавших достигло 109, один человек получил травмы не совместимые с жизнью.

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      Владимир Седов
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