Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

Число пострадавших при аварии с трамваями в Кемерово превысило 100 человек

В Кемерово два трамвая столкнулись друг с другом на высокой скорости — один из них протаранил другой. В экстренных службах сообщают о 102 пострадавших.

Одного из пострадавших врачам не удалось спасти, еще двое в тяжелом состоянии находятся в палате реанимации.

Трамваи столкнулись утром 6 июня

В обоих транспортных средствах было много людей — они ехали на работу. Первый трамвай спускался с крутого участка дороги и набрал большую скорость — в этот момент у транспортного средства отказали тормоза, и оно врезалось в трамвай, который уже преодолел этот участок пути.

Место, на котором произошла трагедия, считается участком с «особыми условиями движения» из-за большого градуса уклона.

Удар был такой силы, что кабину трамвая с отказавшими тормозами расплющило, водитель получила множественные переломы. Кроме того, из несущегося с уклона трамвая на ходу выпали два человека — они оказались на проезжей части и едва не попали под колеса автомобилей.

Пострадавшие выбирались через окна

Повреждения, которые получили столкнувшиеся трамваи, оказались столь масштабными, что пассажирам пришлось выбираться из транспорта через окна — двери оказались сломаны. Уцелевшие пассажиры помогали тем, кто получил травмы.

По последним данным, в ДТП пострадали более 100 человек. Одного из них врачам не удалось спасти, еще два человека остаются в палате реанимации в тяжелом состоянии, однако, как заявил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов, их жизни ничто не угрожает.

За четыре дня до трагедии трамвай проходил техобслуживание

В Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что последнее ТО было пройдено транспортным средством с отказавшими тормозами 2 июня. Известно, что ТО относилось ко второму типу, которое предполагает более детальное изучение состояния транспорта и масштабные работы по исправлению неисправностей в случае их обнаружения. В итоге после ТО трамвай был допущен к работе на линии, а в день аварии успел совершить один рейс.

Известно, что за рулем трамвая была девушка, которая устроилась в транспортную компанию в 2023 году. Сам трамвай сошел с конвейера более десяти лет назад.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать техническая неисправность или человеческий фактор. Представитель транспортной компании заявил, что технические неисправности могут возникнуть в любой момент, даже после недавно пройденного техобслуживания.

По факту аварии региональная прокуратура начала проверку и взяла на контроль ход расследования по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Это не первая трагедия с трамваями

26 июня 1995 года аналогичная авария произошла в Нижнем Новгороде — тогда у одного из городских трамваев во время подъема также отказали тормоза, кроме того, транспортное средство оказалось обесточено. Водитель успел дать пассажирам команду выпрыгнуть из скатывающегося на скорости трамвая, однако несмотря на это, пострадали десятки человек, четверых врачам не удалось спасти.

В декабре 2023 года в Нижнем Новгороде произошло еще одно ДТП с трамваем. Тот скатился с уклона на скорости 60 километров в час, однако никто не пострадал.

Кроме того, аналогичная трагедия произошла на Украине в городе Каменское в 1996 году. Авария случилась в час пик, когда в транспортном средстве находились более 150 человек, травмы получили 100 пассажиров, а жертвами аварии стали 34 человека.