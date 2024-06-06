Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово снова выросло

Минздрав: число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 109

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 109, одного человека спасти не удалось. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, среди раненых семеро детей. 19 человек госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии. «29 человек проходят необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что 60 человек, в том числе семеро детей, получили необходимую медпомощь амбулаторно. Еще нескольким пострадавшим провели операции.

При этом в пресс-службе правительства Кузбасса сообщили, что 86 пострадавших выписали из больницы. По состоянию на 12:00 по московскому времени, в стационарах остаются 20 человек.

Ранее одна из пассажирок рассказала, что перед столкновением трамваев почувствовала запах гари. По ее словам, когда транспортное средство понеслось по спуску, его начало заносить на каждом повороте, а поручни, за которые держались люди, обвалились.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Как стало известно, у одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате удара кабину транспортного средства расплющило, водитель получила множественные переломы. В сети также появилось видео, на котором показано, как из трамвая, который летит по рельсам на большой скорости, на проезжую часть с плотным потоком машин выпадают пассажиры.