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12:42, 6 июня 2024Россия

Власти раскрыли состояние пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово

Власти: 86 пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выписаны из больниц

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Из больницы выписаны 86 пострадавших при аварии в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Кузбасса.

6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая.

По данным на 12:00 мск в медицинских стационарах остаются 20 человек. Медики оценивают их состояние как стабильное. Четыре человека находятся в реанимации.

Согласно данным Минздрава России, в результате ЧП пострадали 109 человек. Одного мужчину спасти не удалось. Причиной трагедии могли стать техническая неисправность или человеческий фактор. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

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      Алан Босиков
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