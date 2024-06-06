Власти раскрыли состояние пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово

Власти: 86 пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выписаны из больниц

Из больницы выписаны 86 пострадавших при аварии в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Кузбасса.

6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая.

По данным на 12:00 мск в медицинских стационарах остаются 20 человек. Медики оценивают их состояние как стабильное. Четыре человека находятся в реанимации.

Согласно данным Минздрава России, в результате ЧП пострадали 109 человек. Одного мужчину спасти не удалось. Причиной трагедии могли стать техническая неисправность или человеческий фактор. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.