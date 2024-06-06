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08:11, 6 июня 2024Россия

Названы возможные причины столкновения трамваев с десятками пострадавших

Человеческий фактор мог быть причиной аварии с трамваем с десятками пострадавших

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Человеческий фактор мог быть причиной аварии с трамваем в Кемерово с шестью десятками пострадавших. Об этом со ссылкой на Кемеровскую электротранспортную компанию сообщает РБК.

По данным компании, второй причиной могла стать техническая неисправность. Однако, как следует из сообщения пресс-службы компании, трамвай проходил ТО-2 за четыре дня до аварии, 2 июня.

Само транспортное средство было выпущено заводом в 2012 году.

Трамваи на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Пострадали, по последним данным, 67 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Десять человек из получивших травмы уже отправили на амбулаторное лечение.

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      Марк Леонов
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