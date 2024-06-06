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05:26, 6 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе около 30 человек пострадали при столкновении трамваев

СК: в Кемеровской области около 30 человек пострадали при столкновении трамваев

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Кемеровской области около 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев, об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по российскому региону.

Авария произошла утром 6 июня на Логовом шоссе города Кемерово. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия для установления обстоятельств столкновения выехала следственно-оперативная группа.

Накануне в Чехии столкнулись два поезда, три человека получили тяжелые ранения, еще 20 — легкие травмы, жертвами аварии стали четыре пассажира.

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      Марина Совина
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