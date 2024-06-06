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07:23, 6 июня 2024Россия

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кузбассе резко возросло

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кузбассе возросло до 67 человек

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемеровской области резко возросло и составило 67 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Кузбасса Илья Середюк в Telegram-канале.

До этого сообщалось о 50 пострадавших. Как уточнял глава Кемерово Дмитрий Анисимов, 40 пассажиров попали в больницу после аварии, еще десять — самостоятельно обратились к врачам.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение», — уточнил Середюк.

Трамваи на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у одного из транспортных средств. В регионе после происшествия создали оперштаб.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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