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06:56, 6 июня 2024Россия

Оперштаб создан в Кемерово после столкновения двух трамваев

Врио губернатора Середюк: в Кемерово после ДТП с трамваями создали оперштаб

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Оперативный штаб создан в Кемерово после столкновения двух трамваев, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Кузбасса Илья Середюк.

По словам политика, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов. «В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших в Кемерово создан оперативный штаб», — отметил он. Как уточнил Середюк, в результате инцидента погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь.

Он добавил, что организованы дополнительные операционные. Родственникам пострадавших оказывают психологическую помощь, работает телефон горячей линии.

Ранее стало известно, что число пострадавших выросло до 50 человек. Авария произошла утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе города Кемерово.

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      Марина Совина
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