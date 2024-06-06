Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 6 июня 2024Россия

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло

Мэр Кемерово Анисимов: число пострадавших при аварии двух трамваев выросло до 50

Кадр: Telegram-канал «112»

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 50 человек, об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

По его словам, 40 пассажиров попали в больницу после аварии, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще десять пострадавших самостоятельно обратились в медицинские учреждения, всем им оказывают помощь врачи.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник заявил о 51 пострадавшем.

В публикации уточняется, что пассажиров из покореженного транспорта пришлось извлекать через окна. Предварительной причиной аварии назван отказ тормозов у одного из трамваев.

Ранее управление Следственного комитета по Кузбассу сообщило, что количество пострадавших при столкновении трамваев на Логовом шоссе города Кемерово составило около 30 человек, им оказана медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия расследуются.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал сроки, когда США избавятся от Зеленского. Что еще сказал президент о роли Запада в конфликте на Украине?

      Подсчитаны потери россиян от деятельности телефонных мошенников

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кузбассе резко возросло

      Двух россиян задержали из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей

      На Украине рассказали о новой угрозе стране из-за женщин

      Пожар на нефтезаводе в Ростовской области после атаки ВСУ сняли на видео

      Россиянам посоветовали топ-3 упражнения для сушки ног

      Беспилотники сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в российском регионе

      В США одобрили продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16

      В ФРГ указали на успех России в убеждении стран отказаться от саммита по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше