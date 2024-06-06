Количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло

Мэр Кемерово Анисимов: число пострадавших при аварии двух трамваев выросло до 50

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 50 человек, об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

По его словам, 40 пассажиров попали в больницу после аварии, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще десять пострадавших самостоятельно обратились в медицинские учреждения, всем им оказывают помощь врачи.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник заявил о 51 пострадавшем.

В публикации уточняется, что пассажиров из покореженного транспорта пришлось извлекать через окна. Предварительной причиной аварии назван отказ тормозов у одного из трамваев.

Ранее управление Следственного комитета по Кузбассу сообщило, что количество пострадавших при столкновении трамваев на Логовом шоссе города Кемерово составило около 30 человек, им оказана медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия расследуются.

