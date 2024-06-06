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08:06, 6 июня 2024Россия

Появились подробности об аварии с трамваем с отказавшими тормозами

За четыре дня до аварии в Кемерово трамвай с отказавшими тормозами проходил ТО-2

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За четыре дня до аварии в Кемерово трамвай с отказавшими тормозами проходил второе техобслуживание (ТО-2). Эти подробности приводит ТАСС.

Как сообщили агентству в Кемеровской электротранспортной компании, ТО-2 было пройдено транспортным средством второго июня, и к моменту выхода на рейс, в ходе которого столкнулся с другими трамваем, был исправен.

За рулем трамвая была молодая сотрудница Кемеровской электротранспортной компании, трамваем она управляла с 2023 года.

Трамваи на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Пострадали, по последним данным, 67 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Десять человек из получивших травмы уже отправили на амбулаторное лечение.

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      Марк Леонов
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