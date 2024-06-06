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12:11, 6 июня 2024Россия

Путину доложили о столкновении трамваев в Кемерово

Песков: Путина проинформировали о столкновении трамваев в Кемерово

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Президенту России Владимиру Путину доложили о столкновении трамваев в Кемерово. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Утром 6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая, пострадали более ста человек.

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказал представитель Кремля. На вопрос о том, дал ли Путин какие-либо особые поручения в связи с аварией, пресс-секретарь ответил, что в этом нет необходимости. «Региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — пояснил Песков.

Согласно имеющимся данным, авария в Кемерово произошла на участке движения с большим градусом уклона. Перед столкновением два человека выпали из салона и чуть не попали под колеса автомобилей. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать техническая неисправность или человеческий фактор.

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      Алан Босиков
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