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07:58, 6 июня 2024Россия

Выпадающие из движущегося на полном ходу трамвая в Кемерово люди попали на видео

Появились кадры выпадающих из трамвая с отказавшими тормозами людей в Кемерово

В сети появились кадры с людьми, которые выпадают из движущегося на полной скорости трамвая в Кузбассе. Его публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что из трамвая, который летит по рельсам на большой скорости из-за отказавших тормозов, выпадают пассажиры. Люди падают на проезжую часть, по которой следует плотный поток машин. Автор другой видеозаписи показывает состояние одного из трамваев, попавшего в аварию, изнутри. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Трамваи на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Пострадали, по последним данным, 67 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Десять человек из получивших травмы уже отправили на амбулаторное лечение.

Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у одного из транспортных средств. В сети также опубликовали кадры с места столкновений трамваев. В регионе после происшествия создали оперштаб. Других подробностей об аварии пока нет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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