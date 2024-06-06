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07:34, 6 июня 2024Россия

Появились кадры с места столкновения трамваев в Кемерово

В сети опубликовали кадры с места столкновения трамваев в Кемерово

В сети появились кадры с места столкновения трамваев в Кемерово, в результате которого пострадали десятки человек. Видеозапись публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах виден искореженный салон одного из трамваев — внутри него выбиты окна, повреждены сидения и упали поручни. На месте происшествия, судя по кадрам, работает большое число сотрудников экстренных и оперативных служб.

Трамваи на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Пострадали, по последним данным, 67 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Десять человек из получивших травмы уже отправили на амбулаторное лечение.

Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у одного из транспортных средств. В регионе после происшествия создали оперштаб. Других подробностей об аварии пока нет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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