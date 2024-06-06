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12:31, 6 июня 2024Россия

Пассажирка рассказала о запахе гари перед столкновением трамваев в Кемерово

Пассажирка одного из трамваев в Кемерово перед ДТП почувствовала запах гари

Фото: Максим Рожко / ТАСС

Пассажирка одного из трамваев, столкнувшихся в Кемерово, рассказала, что перед аварией почувствовала запах гари. Слова россиянки, работающей на Кемеровском электромашиностроительном заводе, приводит ТАСС.

По словам женщины, трамвай, в котором она находилась, ехал с Рудничного района в центр по Логовому шоссе. «Есть такая причуда у трамваев — часто запах появляется, говорят, что это колодки, пахнет горелым. И вот опять он появился, когда мы спускались от ДК Шахтеров вниз к мосту», — вспомнила она.

Очевидица добавила, что остальные пассажиры на запах внимания не обратили. Как отметила россиянка, после первого резкого поворота люди сначала закричали, а затем почувствовали себя неловко и заулыбались. Однако в этот момент трамвай вновь резко повернул, а через некоторое время начал на полной скорости проходить все подобные участки трассы. При этом транспортное средство заносило в обе стороны.

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Собеседница агентства подчеркнула, что многие пассажиры в этот момент испугались, так как знали, что приближаются к съезду к мосту. «Очень страшно было, прям очень сильно. И тогда уже мы там все запаниковали и закричали, — рассказала она. — Все держались, как могли, на поворотах заносило, но уже ближе к концу, я так понимаю, поручни не выдержали, и все просто обвалилось».

Ранее другой очевидец описал первые минуты после столкновения трамваев. По его словам, после ДТП он увидел неподвижно лежащее на дороге тело. В это же время по трамвайным путям шел окровавленный подросток. Проезжавшие мимо водители начали помогать пострадавшим еще до приезда скорой помощи.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более ста человек, одного спасти не удалось. Как стало известно, у одного из трамваев отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, водитель получила множественные переломы.

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      Константин Лысяков
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