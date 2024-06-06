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11:30, 6 июня 2024Россия

Очевидец описал первые минуты после столкновения трамваев в Кемерово

Очевидец описал первые минуты после ДТП с участием двух трамваев в Кузбассе

Фото: Максим Рожко / ТАСС

Очевидец описал первые минуты после ДТП в Кузбассе с участием двух трамваев. Об увиденном россиянин рассказал Telegram-каналу Daily Storm.

Утром 6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая.

По словам мужчины, после ДТП он увидел неподвижно лежащее на дороге тело. В это же время по трамвайным путям шел окровавленный подросток. «Помочь ему в тот момент никто не пытался», — подчеркнул собеседник канала. Проезжавшие мимо автомобили останавливались, водители начали помогать пострадавшим еще до приезда скорой помощи, добавил он.

Мужчина заявил об изношенности кемеровских трамваев. Его слова подтвердила еще одна горожанка. «Они находятся просто в ужасающем состоянии. Все ржавые, дырявые, холодные», — заявила женщина.

По последним данным, в результате столкновения трамваев в Кемерово пострадали 102 человека. Авария произошла на участке движения с большим градусом уклона. Перед столкновением два человека выпали из салона и чуть не попали под колеса автомобилей. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать техническая неисправность или человеческий фактор.

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      Алан Босиков
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