Дачникам назвали простой способ избавиться от вредителей

«БелНовости»: избавиться от вредителей на даче удастся с помощью лаврового листа

Избавиться от тли, муравьев и других вредителей на участке удастся с помощью лаврового листа. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты порекомендовали дачникам приготовить настой на основе лаврового листа. По их словам, муравьи, паутинные клещи, тля, колорадские жуки, гусеницы и бабочки не переносят запах лаврового листа и предпочитают держаться подальше от растений, опрысканных данным настоем. Еще одним преимуществом средства является то, что его можно использовать как подкормку для растений — помидоров, огурцов, клубники и болгарского перца. Наконец, настой помогает укрепить иммунитет дачных культур, а также предотвратить болезни и защитить от негативного влияния засушливой погоды.

Для приготовления настоя понадобится налить в емкость два литра горячей воды и добавить туда 12-15 лавровых листов, после чего накрыть ее крышкой и дать настояться на протяжении шести-семи часов. Непосредственно перед использованием потребуется процедить настой и развести водой в соотношении 1:10, а затем опрыскать им листья.

Ранее в этот же день дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа.