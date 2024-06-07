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14:05, 7 июня 2024Экономика

Дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа

Депутат Гаврилов: суд заставит соседа по даче обустроить водоотводную канаву

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Наказать соседа по даче, препятствующего стоку дождевых вод и по вине которого участок весной и осенью затапливает, можно, обратившись в местную администрацию, к участковому инспектору или в суд. Способы сделать это россиянам назвал глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, хозяин пострадавшего от затоплений участка в случае имеет право пожаловаться на соседа местным властям. Они, в свою очередь, создадут комиссию и зафиксируют нарушения. При обращении к участковому инспектору понадобится зарегистрировать обращение в дежурной части. Гаврилов отметил, что факт нарушения и причиненный ущерб зафиксируют, компенсация морального вреда может быть значительной.

Помимо этого, лицо, которое признали виновным в нарушении прав собственников земельных участков и арендаторов, могут принудить к исполнению обязанности в натуре. Так, суд может постановить, что сосед-нарушитель должен за свой счет обустроить водоотводную канаву перед домовладением, которая будет обеспечивать проход талых и дождевых вод.

Днем ранее дачникам дали советы о том, как защитить участок от вторжения диких животных.

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      Полина Кислицына
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