Дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа

Депутат Гаврилов: суд заставит соседа по даче обустроить водоотводную канаву

Наказать соседа по даче, препятствующего стоку дождевых вод и по вине которого участок весной и осенью затапливает, можно, обратившись в местную администрацию, к участковому инспектору или в суд. Способы сделать это россиянам назвал глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, хозяин пострадавшего от затоплений участка в случае имеет право пожаловаться на соседа местным властям. Они, в свою очередь, создадут комиссию и зафиксируют нарушения. При обращении к участковому инспектору понадобится зарегистрировать обращение в дежурной части. Гаврилов отметил, что факт нарушения и причиненный ущерб зафиксируют, компенсация морального вреда может быть значительной.

Помимо этого, лицо, которое признали виновным в нарушении прав собственников земельных участков и арендаторов, могут принудить к исполнению обязанности в натуре. Так, суд может постановить, что сосед-нарушитель должен за свой счет обустроить водоотводную канаву перед домовладением, которая будет обеспечивать проход талых и дождевых вод.

Днем ранее дачникам дали советы о том, как защитить участок от вторжения диких животных.