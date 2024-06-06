Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 6 июня 2024Экономика

Дачникам дали советы по защите участка от диких животных

Депутат Чаплин: защитить дачу от диких животных помогут отпугиватели

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Для того, чтобы защитить участок, расположенный неподалеку от леса, от диких животных, необходимо обставить территорию отпугивателями. Этот и другие советы дачникам дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, важно убирать остатки еды либо любые привлекающие зверей ароматы. Помимо этого, Чаплин настоятельно порекомендовал не подкармливать диких животных — в противном случае они могут привести всю стаю.

«Безопасность вашего участка в ваших же руках — проверьте состояние заборов, чтобы не было дыр, установите ловушки по периметру и звуковые отпугиватели», — заключил депутат. Он добавил, что при обнаружении на даче следов диких зверей стоит избегать прямого контакта с ними, а не прогонять их или снимать на телефон — гораздо лучше сообщить о незваном госте в местные органы власти или правоохранителям.

Ранее дачникам назвали способы, помогающие прогнать мышей с участка.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Врач предупредила об опасных ошибках приема лекарств летом

      На Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы

      Популярный способ установки Windows заблокировали

      В Совфеде высказались об отказе Байдена разрешать ВСУ удары вглубь России

      На Украине дезертир ударил сотрудника военкомата

      Дачникам дали советы по защите участка от диких животных

      В российском регионе раскрыли масштабную сеть поборов с перевозчиков

      Российский дипломат заподозрил НАТО в подготовке к мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше