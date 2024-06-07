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13:26, 7 июня 2024Россия

Детский омбудсмен пообещала принять меры по субкультуре фурри

Омбудсмен Львова-Белова пообещала принять меры по субкультуре фурри

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова пообещала обратить внимание на распространяющуюся среди детей субкультуру фурри. Об этом сообщает РИА Новости.

На площадке ПМЭФ омбудсмен пояснила, что пока не может экспертно оценить этот вопрос, однако она слышала о появлении подобных поведенческих моделей.

«Но что меня смутило — не то, что они наряжаются в костюм животных, а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах», — сказала Львова-Белова.

Она отметила, что не может не смущать тот факт, что дети едят из миски и ходят в лоток. На подобное следует реагировать и принимать меры.

«Обратим на это внимание отдельно», — заключила омбудсмен.

Субкультура фурри возникла в США, в том числе под влиянием диснеевской анимации. Ее представители интересуются антропоморфными животными, часто изображенными в сексуальных сценах. Помимо этого, некоторые члены сообщества создают фурри-костюмы, идентифицируя себя с объектами интереса. В апреле уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила наказывать за вовлечение детей в данную субкультуру.

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      Никита Абрамов
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