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15:08, 23 апреля 2024Россия

В России захотели наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри

Омбудсмен Волынец предложила наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В России захотели наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри, которая основана на интересе к изображениям животных с человеческими чертами и подражании им. Ввести административную ответственность предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, пишет «Подъем».

Омбудсмен подчеркнула, что «движение фурри пришло с Запада». По ее мнению, детей вовлекают в субкультуру, чтобы расшатать психику и склонить к деструктивному поведению. «Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных», — сказала Волынец.

Субкультура фурри возникла в США, в том числе под влиянием диснеевской анимации. Ее представители интересуются антропоморфными животными, часто изображенными в сексуальных сценах. Помимо этого, некоторые члены сообщества создают фурри-костюмы, идентифицируя себя с объектами интереса.

Ранее священник из Выборга Игорь Аксенов предложил сформировать молодежную субкультуру хранения целомудрия. Он считает, что с этой целью нужно создавать моду на ношение футболок с надписями вроде «давай подождем» и «настоящая любовь ждет», а также колец, говорящих о том, что человек намерен оставаться целомудренным до вступления в брак.

ЖЗЛ
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