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17:48, 7 июня 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу над тремя родственниками из-за наследства

Россиянина задержали за расправу над родственниками в 1992 году из-за наследства

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ставропольском крае задержали двух россиян, подозреваемых в расправе над родственниками в 1992 году. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной конфликта стал раздел бабушкиного наследства в городе Кисловодске. В ноябре 1992 года обвиняемые — внук со своим другом — пришли в домовладение к дедушке, который проживал совместно со своим сыном и его семьей. Связав женщину, они несколько раз выстрелили в жильцов дома. Все трое получили ранения, не совместимые с жизнью. Фигуранты с места преступления скрылись.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. Однако применение современной криминалистической техники, использование новых возможностей экспертных учреждений и информационных баз данных позволило установить личности нападавших.

4 июня сообщалось, что подорвавшего автомобиль вместе с хозяином россиянина арестовали спустя 26 лет.

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      Владимир Седов
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