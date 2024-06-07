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12:48, 7 июня 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Россию частью Востока
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В течение долгого времени существовал антагонизм между Западом и Востока, частью которого является Россия. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает RT.

«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — сказала дипломат.

Ранее бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства отметила, что Россия и ее жители хорошо приспособились к санкциям Запада. Как указала Кнайсль, в некоторых случаях это была тактическая адаптация, но необходима и долгосрочная стратегия.

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      Семен Александров
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