Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Россию частью Востока

В течение долгого времени существовал антагонизм между Западом и Востока, частью которого является Россия. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает RT.

«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — сказала дипломат.

Ранее бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства отметила, что Россия и ее жители хорошо приспособились к санкциям Запада. Как указала Кнайсль, в некоторых случаях это была тактическая адаптация, но необходима и долгосрочная стратегия.