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13:34, 7 июня 2024Силовые структуры

Фигурантам дела о крупном ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинение

СК: фигурантам дела о ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинения

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кемерово следователи предъявили обвинения задержанным директору и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании» из-за ДТП с трамваями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

О столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы.

Число пострадавших в ДТП достигло 140. Травмы одного из них оказались несовместимыми с жизнью.

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      Екатерина Кашурникова
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