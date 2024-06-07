Фигурантам дела о крупном ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинение

СК: фигурантам дела о ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинения

В Кемерово следователи предъявили обвинения задержанным директору и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании» из-за ДТП с трамваями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

О столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы.

Число пострадавших в ДТП достигло 140. Травмы одного из них оказались несовместимыми с жизнью.