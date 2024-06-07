В Госдуме назвали способный стать третьей столицей России город

Депутат Арефьев: Новосибирск мог бы стать экономической столицей России

Город, который мог бы стать третьей столицей России, давно уже определен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру», а также обозначил основные условия, необходимые для перевоплощения населенного пункта.

По словам депутата, третьей столицей способен стать Новосибирск. Он отметил, что не зря там еще в советское время создали филиал Академии наук. Кроме того, в городе более миллиона жителей, и сейчас он сильно развивается, добавил парламентарий.

«Весь вопрос его столичности заключается в том, что столица — это там, где все рычаги управления страной. Поскольку из Москвы вряд ли столицу когда-нибудь перенесут, это связано еще и с большими затратами, сделать экономической столицей можно, наверное. Сделать экономическую столицу — это, значит, отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, который мы, так сказать, окрестим экономической столицей», — поделился Арефьев.

Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание, что на сегодняшний день все дороги, и железные, и воздушные, ведут исключительно в Москву. В Новосибирск же попасть очень сложно — нужно добираться через столицу. «Далеко не все самолеты летят через Новосибирск. А для этого должна быть продумана логистика, уж если это экономическая столица, то ее надо будет посещать. Наверное, там должны соблюдаться какие-то логистические нормы для того, чтобы в пределах доступности обычным транспортом была эта столица», — добавил депутат.

Главное, с его точки зрения, чтобы в регионе была выстроена привлекательная экономическая политика. «Говорят, короля делает свита, поэтому столицу экономическую сделает свита, а свита бывает при короле, а король — это глава государства. Если главы у нас в Новосибирске не будет, то и свиты не будет, только потому что заинтересованности в создании нового короля ни у кого не будет, естественно, свита от такого образования отвернется», — высказался парламентарий.

Поэтому нужно сконцентрировать и власть, и деньги, и логистику, и заинтересованность в этом регионе для того, чтобы он стал экономической столицей Николай Арефьев депутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оценил идею появления в стране аналога Москвы и Санкт-Петербурга. По его мнению, в стране можно думать о создании третьей столицы, если подготовить для этого привлекательные условия.

