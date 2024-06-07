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19:06, 7 июня 2024Россия

В Госдуме назвали способный стать третьей столицей России город

Депутат Арефьев: Новосибирск мог бы стать экономической столицей России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Город, который мог бы стать третьей столицей России, давно уже определен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру», а также обозначил основные условия, необходимые для перевоплощения населенного пункта.

По словам депутата, третьей столицей способен стать Новосибирск. Он отметил, что не зря там еще в советское время создали филиал Академии наук. Кроме того, в городе более миллиона жителей, и сейчас он сильно развивается, добавил парламентарий.

«Весь вопрос его столичности заключается в том, что столица — это там, где все рычаги управления страной. Поскольку из Москвы вряд ли столицу когда-нибудь перенесут, это связано еще и с большими затратами, сделать экономической столицей можно, наверное. Сделать экономическую столицу — это, значит, отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, который мы, так сказать, окрестим экономической столицей», — поделился Арефьев.

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Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание, что на сегодняшний день все дороги, и железные, и воздушные, ведут исключительно в Москву. В Новосибирск же попасть очень сложно — нужно добираться через столицу. «Далеко не все самолеты летят через Новосибирск. А для этого должна быть продумана логистика, уж если это экономическая столица, то ее надо будет посещать. Наверное, там должны соблюдаться какие-то логистические нормы для того, чтобы в пределах доступности обычным транспортом была эта столица», — добавил депутат.

Главное, с его точки зрения, чтобы в регионе была выстроена привлекательная экономическая политика. «Говорят, короля делает свита, поэтому столицу экономическую сделает свита, а свита бывает при короле, а король — это глава государства. Если главы у нас в Новосибирске не будет, то и свиты не будет, только потому что заинтересованности в создании нового короля ни у кого не будет, естественно, свита от такого образования отвернется», — высказался парламентарий.

Поэтому нужно сконцентрировать и власть, и деньги, и логистику, и заинтересованность в этом регионе для того, чтобы он стал экономической столицей

Николай Арефьевдепутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оценил идею появления в стране аналога Москвы и Санкт-Петербурга. По его мнению, в стране можно думать о создании третьей столицы, если подготовить для этого привлекательные условия.

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      Екатерина Смирная
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