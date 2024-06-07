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17:47, 7 июня 2024Экономика

Путин оценил идею появления в России третьей столицы

Путин: можно думать о третьей столице, если создать привлекательные условия

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

В России можно думать о создании третьей столицы, если подготовить для этого привлекательные условия. Так идею о появлении в стране аналога Москве и Санкт-Петербургу оценил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед. Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — завил Путин в ответ на вопрос о создании третьей столицы в азиатской части России.

Ранее президент предложил выдавать российским бизнесменам бесплатные земли из-под заброшенных свалок. Однако участки перейдут предпринимателям при условии, что они за собственные деньги ликвидируют бесхозные мусорные полигоны.

По словам президента, такая мера поможет не только улучшить городскую среду и сделать жизнь граждан комфортнее, но и позволит увеличить капитализацию городских активов, привлечь малый и средний бизнес, а также девелоперов с интересными проектами жилой застройки.

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      Нина Ташевская
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