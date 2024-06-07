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16:21, 7 июня 2024Экономика

Путин предложил бизнесменам земли из-под заброшенных свалок

Путин: можно отдавать бизнесменам земли от заброшенных свалок за их ликвидацию

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин предложил бесплатно отдавать предпринимателям земли, которые занимают заброшенные свалки. Об этом глава государства заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Путин отметил, что заброшенных участков с недостроенными зданиями и сооружениями более 181 тысячи по всей стране. При этом на учете не состоят более трети из них, а права зарегистрированы лишь на пятую часть. Однако такие участки могут быть полезными для людей и приносить прибыль бизнесу, подчеркнул президент.

Часто на заброшенных территориях есть мусорные свалки — они могут быть бесхозными, а у муниципальных властей может не быть средств на их ликвидацию. «Если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование или собственность», — предложил Путин.

По словам президента, такая мера поможет не только улучшить городскую среду и сделать жизнь граждан комфортнее, но и позволит увеличить капитализацию городских активов, привлечь малый и средний бизнес, а также девелоперов с интересными проектами жилой застройки.

Помимо этого, Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6 процентов. Это касается тех семей, которые хотят купить жилье в малых городах. При этом, отметил президент, возраст детей значения не имеет. Важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки. Аналогичные условия предлагается сделать во всех регионах страны для семей, которые хотят построить собственные дома.

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      Нина Ташевская
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