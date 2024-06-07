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16:02, 7 июня 2024Экономика

Путин предложил расширить программу ипотеки для семей с детьми

Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6 %
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6 процентов. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Это касается тех семей, которые хотят купить жилье в малых городах. При этом, отметил президент, возраст детей значения не имеет. Важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки. Такие же условия предлагается сделать во всех регионах страны для семей, которые хотят построить собственные дома.

Запустить эту программу он предложил уже с июля 2024 года.

В начале мая стало известно, что в Госдуму внесли проект, который поможет упростить покупку жилья с помощью маткапитала. Сейчас купить жилье на маткапитал можно только через три года после рождения ребенка, если речь идет не об ипотеке. Авторы документа предлагают разрешить использовать сертификат для улучшения жилищных условий и в случаях без использования ипотеки.

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      Платон Щукин
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