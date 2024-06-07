Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть. Что это за игра и как она захватила мир?

Каминский: обычные игроки в Hamster Kombat получат скромные суммы

Игра Hamster Kombat, представленная весной, за считанные месяцы привлекла десятки миллионов пользователей со всего мира. Каждый день они кликают на виртуального хомяка и зарабатывают монеты в надежде, что в будущем разработчики конвертируют игровые деньги в настоящие криптовалютные токены. Ажиотаж вокруг Hamster Kombat вызвал бурные дискуссии и превратил игру в новый мем. «Лента.ру» рассказывает, почему интернет помешался на ней и что эксперты думают о перспективе реального заработка благодаря игре.

Где и как играть в Hamster Kombat?

Игра Hamster Kombat доступна прямо в мессенджере Telegram через одноименного бота. Для игры не надо дополнительно ничего скачивать, весь процесс происходит в Telegram.

По сюжету, хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать. Пользователь может выбрать любую; примечательно, что в игре приведены названия и логотипы реально существующих бирж. Игровой процесс символично начинается с того, что грызуна бреют — возможно, это отсылка к расхожей фразе «стричь хомяков», означающей манипуляции, с помощью которых наживаются на трейдерах-новичках.

Первое время основной способ получения виртуальных денег — кликание (или же, на сленге, тапание) экрана. Именно поэтому Hamster Kombat называют игрой-кликером

Сначала один клик приносит одну монетку, но чем дольше играть, тем больше этот показатель будет расти. Однако это вовсе не единственный способ заработка в игре. Монеты можно получить, выполняя определенные задания — например, эту валюту дают за подписку на Telegram-канал игры и ее аккаунт в X, за просмотр видео на YouTube-канале Hamster Kombat и так далее. Бонусы предусмотрены и за друзей, которые присоединятся к игре по ссылке пользователя.

Скриншот из игры Hamster Kombat Скриншот: игра Hamster Combat

В игре также доступен пассивный доход, для которого нужно приобретать и улучшать специальные карточки. В них указаны различные действия, которые развивают биржу хомячка. Судя по всему, они тоже не взяты с потолка, а отражают реалии криптобизнеса. Например, за 10 тысяч монет можно запустить фан-токены — цифровые активы для фанатов, которые будут приносить 950 монет в час. За 100 монет можно внедрить проверку «Знай своего клиента», за нее будут приходить 10 монет в час. Во всех этих случаях речь, опять-таки, идет о внутренней валюте игры, реальных денег от пользователя не требуют.

Механика Hamster Kombat обучает основам криптобизнеса, будто бы ты строишь свой криптомир с выбором бирж и других механик. Основное время тратится на то, чтобы нажимать пальцем в экран на вашего хомяка Евгений Каминский криптоэксперт

По мере того, как игрок подключает пассивный доход, увеличивается его показатель «прибыль в час». Помимо того, если правильно угадывать и открывать или улучшать три секретные комбо-карты дня (их список ежедневно меняется), то можно и вовсе каждый день получать по пять миллионов монет. Сам хомяк визуально прокачивается по ходу игры: например, на втором уровне он уже перестает быть полностью обритым и приобретает шерсть на голове, в дальнейшем обрастает шерстью полностью и одевается в костюм.

Почему над Hamster Kombat шутят?

«А вы тоже решили больше не работать, чтобы посвятить все свое время тапанью на хомяка?», «Я работаю в криптовалюте (нажимаю на хомяка)», — уже принялись шутить о популярной игре пользователи X. Интернет разделился на два лагеря: тех, кто поверил в грядущий заработок на хомяке, и скептиков.

Очередной скам для наивных хомячков, убежденных, что можно получить деньги из ниоткуда. Их даже маскот-хомяк не смущает, это же откровенный стеб DepressiON пользователь X

В мемах игроков в Hamster Kombat изобразили простаками, тщетно верящими, что игра их озолотит. Кроме того, пользователи высмеяли проект, сравнив его с финансовыми пирамидами, из-за которых россияне массово прогорали в 90-е. «Мавроди умер, но дело его живет», «Люди наконец-то изобрели финансовую пирамиду. Дядюшка Мавроди гордится», — критиковали они игру про хомячка. Однако сторонники игры парируют тем, что проект, в отличие от финпирамид, не требует от них никаких реальных финансовых вложений.

Отец знакомого работает в ЦБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Просто скинул хомяка и сказал тапать, пока пальцы не отвалятся. Не знаю, что происходит, но, кажется началось…

арсений пользователь X

Сколько людей играют в Hamster Kombat?

Согласно официальному Telegram-каналу проекта, Hamster Kombat стала доступна 25 марта. Уже через 11 дней общее число ее игроков достигло одного миллиона. На момент написания материала этот показатель — больше 90 миллионов. А ежедневно, как сообщал проект, в нее играет 31 миллион человек.

Цифровой хомячок буквально захватил все крупные интернет-платформы. Только на официальный YouTube-канал проекта, в котором публикуют новости о нем и видео о криптовалюте, подписано больше 17 миллионов человек, а в Telegram пользователей в полтора раза больше. В TikTok хештег hamsterkombat собрал более 560 миллионов просмотров, а его русскоязычная версия «хамстеркомбат» — более 120 миллионов просмотров.

Блогеры массово выпускают ролики о том, как быстрее прокачать биржу хомяка и какие комбо-карты доступны сегодня. Другие, напротив, публикуют разоблачения игры, уверяя, что шансы пользователей реально заработать весьма невысоки

На Hamster Kombat сделал обзор и знаменитый российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он рассказал об основных принципах игры и продемонстрировал, что сам дошел в ней уже до предпоследнего уровня. При этом Петухов заявил, что относится к проекту скептически, но добавил, что если пользователю не жаль своего времени и у него есть много друзей для приглашения в игру, он вполне может присоединиться к игре.

Правда, ролик спровоцировал неоднозначную реакцию — многие пользователи обвинили блогера в рекламе сомнительного, по мнению критиков, проекта. Подозрения вызвал и тот факт, что ссылка на видео Wylsacom была опубликована в самой игре, за переход по ней и просмотр ролика игроки получали 100 тысяч монет.

Когда токен Hamster Kombat разместят на биржах?

Пожалуй, основная причина небывалой популярности нехитрой игры про хомяка — тот факт, что игрокам обещают реальное вознаграждение. Она относится к проектам концепции play-to-earn (p2e, «Играй, чтобы зарабатывать»). Так называют игры, в которых геймеры могут зарабатывать криптовалюту и NFT-токены за счет своей активности.

Самым громким и одним из первых проектов концепции play-to-earn был Stepn, рассказал «Ленте.ру» криптоэксперт Евгений Каминский. «Он предлагал участникам купить NFT-кроссовки и начислял токены за активность. Токены можно было продавать на биржах и тем самым зарабатывать на своих тренировках. Но Stepn не пережил криптозиму и стоимость токена сильно обвалилась, тем самым сделав проект нецелесообразным», — рассказал Каминский.

Создатели Hamster Kombat обещают, что тоже выпустят криптовалютный токен, который, как ожидается, игроки и получат за активность в приложении. По данным СМИ, его хотят назвать $HMSTR. 31 мая создатели игры объявили, что решили запустить cвой проект и предстоящий токен на блокчейне TON (The Open Network). Команда TON подтвердила это.

Hamster Kombat, популярная игра-кликер (Tap-2-Earn), планирует запустить свою экосистему, включая токен проекта, на TON TON Community RUS

Скриншот: @softwarevlogger

Однако что именно будет браться в учет при выдаче пользователям токенов, до конца пока не известно. При первом запуске игры в меню высвечивалось сообщение, что для получения вознаграждения при листинге токенов — то есть при их официальном запуске на бирже — можно будет использовать игровые монеты. Логично, что многие пользователи ожидали, что размер вознаграждения будет напрямую зависеть от баланса виртуальной валюты в игре. Но 6 июня Telegram-канал игры заявил, что это не так.

Эйрдроп будет зависеть от прибыли за час и некоторых других параметров активности, которые мы раскроем позже, а не от количества монет. Играйте с умом! Hamster Kombat

Таким образом на данный момент вывести деньги из Hamster Kombat не получится — нужно ждать эйрдропа и листинга. Ожидается, что это произойдет летом. Но точная дата пока не известна, как и то, на каких биржах произойдет листинг. Однако в апреле о партнерстве с Hamster Kombat заявила биржа BingX.

Сооснователь стартап-студии TONLAB (занимается запуском web3-сервисов в Telegram) Олег Лупиков в беседе с «Лентой.ру» объяснил тот факт, что игра уже переносила сроки эйрдропа и листинга, двумя возможными причинами. «Я думаю, что сейчас есть два аспекта — сильный прогрев аудитории, потому что после анонса листинга за несколько дней аудитория выросла с 60 до 90 миллионов, и второй, чисто технический — подготовка бирж, механизмы стейкинга, чтобы обеспечить ликвидность. Команда делает максимум усилий, чтобы после запуска токена не произошла инфляция и цена не обвалилась в ноль – вводят механизмы сжигания токена, ограничения», — предположил эксперт.

Что такое Notcoin и чем она похожа на Hamster Kombat?

Игру про хомяка часто сравнивают с Notcoin — известным проектом в жанре. Именно с Notcoin связана популярность кликера про грызуна, сообщил криптоэксперт Каминский.

В Notcoin, как и в Hamster Kombat, нужно было зарабатывать виртуальные монеты тапанием экрана. Игру запустили 1 января 2024 года, а уже через две недели к ней присоединились 10 миллионов человек. В мае прошел листинг проекта. Отмечается, что пока это единственная популярная игра такого рода, которая разместила свою криптовалюту — ее назвали NOT — на биржах.

Уникальность Notcoin и в том, что его публично поддержал основатель Telegram Павел Дуров. После того как Notcoin провела листинг, он отметил успех проекта.

Вчера криптовалюта Notcoin была выпущена на блокчейне Ton и размещена на всех главных криптобиржах. Пользователи Notcoin, которые играли в эту игру просто для развлечения, внезапно получили возможность конвертировать свою внутриигровую валюту в настоящие деньги. Notcoin моментально вошел в топ-10 криптовалют по всему миру по объему торгов и достиг почти 700 миллионов долларов рыночной капитализации Павел Дуров основатель мессенджера Telegram

Личности создателей Notcoin с самого начала были известны. Это Александр Плотвинов и Сергей Чикирев, основатели компании Open Builders. Плотвинов презентовал Notcoin в ноябре на конференции The Gateway в Дубае.

После успеха Notcoin рынок увидел, что люди из страха упущенной выгоды готовы кликать во все подряд — так появилось около 100 относительно массовых «тапалок», кликеров и других play2earn-игр, добавил Лупиков. Он отметил, что могут существовать и более тысячи аналогичных игр, неизвестных широким массам.

У Notcoin, который делала команда Open Builders, была контролируемая история со стратегией плюс доля везения, поэтому это получилось Олег Лупиков сооснователь стартап-студии TONLAB

Александр Плотвинов Кадр: TON-The Open Network / YouTube

Кто создал Hamster Kombat?

Кто именно стоит за Hamster Kombat, доподлинно не известно — как сообщил Каминский и убедилась автор материала, команда проекта остается не публичной. Главные ресурсы «хомяка» ведутся на английском языке, однако оснований утверждать, что проект создан за рубежом, нет.

Олег Лупиков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что за Hamster Kombat, вероятнее всего, стоят российские разработчики. «Как и любой веб-проект, он про децентрализацию и работу сообщества, а не про конкретных фаундеров и публичных лиц», — так он объяснил тот факт, что команда проекта не раскрывает свои имена.

Действительно ли на Hamster Kombat можно хорошо заработать?

Как объяснил Каминский, широкая востребованность Hamster Kombat в первую очередь выгодна экосистеме TON, которая растет за счет притока новых пользователей, и потенциальным биржам, которые также получат новых пользователей в случае выхода токена за пределы бота в Telegram. Однако большинству игроков вряд ли удастся озолотиться благодаря проекту, полагает специалист.

Разбогатеть смогут лишь те игроки, у которых изначально была большая лояльная аудитория, которая, используя реферальную ссылку, активно включилась в эту игру. Блогеры, инфлюенсеры, майнеры и так далее. Большинство же участников в случае листинга токена на биржах получат, скорее всего, довольно скромные суммы Евгений Каминский криптоэксперт

Он добавил, что, будучи экспертом по криптовалютам, видит ситуацию двояко. «С одной стороны, много новой аудитории в крипторынке — это хорошо и влияет на рост основного токена TON, а с другой — обычным людям не заплатят много денег, возможно, кто-то пожалеет, что потратил свое время», — объяснил Каминский.

Фото: Nikkimeel / Shutterstock / Fotodom

Большинство проектов, подобных Hamster Kombat, либо сворачивается, не дойдя до криптобиржи, либо реальность кардинально отличается от ожиданий пользователей, сказал «Ленте.ру» ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. Он привел в пример Notcoin, отметив, что хотя проект добился листинга, при конвертировании игровых монет в реальные деньги счет пользователя «худел» почти в тысячу раз.

«К тому же на пути к богатству могут стоять пользователи, которые играют по-крупному, то есть создают целые массивы из смартфонов и специальные механические устройства, которые могут днем и ночью тапать на хомяка. Против таких игроков у обычных пользователей практически нет шансов», — счел эксперт. Кроме того, по словам Горбунова, перспективы развития Hamster Kombat пока остаются туманными.

Создатели Hamster Kombat обещают выход на биржу летом 2024 года, но пока все ограничивается обещаниями.

В итоге, если обещания и сбудутся, то какую-то прибыль получат самые активные игроки, но даже в таком случае нет гарантий, что потраченное время окупится справедливо. Зато разработчики за счет рекламных интеграций, реферальных ссылок и прочих инструментов за все время хайпа приложения могут заработать на наивных пользователях сполна Константин Горбунов ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности»

Отвечая на вопрос о том, насколько высоки шансы игроков заработать благодаря «хомяку», Лупиков указал, что главный вопрос в том, насколько после листинга игроки продолжат верить в токен и не «сольют» ли его при первой возможности, вместо того чтобы держать. Кроме того, по его словам, это зависит от того, насколько создатели Hamster Kombat продумали дальнейшую стратегию — от этого будет зависеть, поверит ли рынок.

Есть ли риски при игре в Hamster Kombat?

Кроме потраченного времени, игроки в Hamster Kombat ничем не рискуют, заявил Каминский. «Поскольку проект имеет сильный маркетинг, довольно продвинутые механики и, видимо, хорошую инфраструктуру, я не думаю, что кто-то мог сделать его для мошенничества. В худшем случае токен может не выпуститься на биржи и тогда люди останутся с виртуальной валютой. Но, учитывая затраты команды, я склонен полагать, что проблем с биржами возникнуть не должно, так как это львиная доля их заработка», — рассудил специалист. По его словам, создатели проекта также могут «продавать» свою аудиторию другим командам и проектам внутри экосистемы TON и самого Telegram.

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Интеграция Hamster Kombat в Telegram несколько повышает кредит доверия к проекту, сказал web-разработчик «Кода Безопасности» Горбунов, отвечая на вопрос о том, какие риски такие игры несут для пользователей с точки зрения кибербезопасности. «Ввиду репутационных рисков разработчики Telegram вряд ли бы стали допускать вредоносное ПО в свой сервис», — добавил собеседник издания.

Говоря об играх play-to-earn в целом, Горбунов привел признаки, которые могут послужить причиной для сомнения в безопасности приложения.

при первичном запуске ПО требует слишком много разрешений, например, доступ к геолокации, камере, микрофону, файловому хранилищу. Стоит удалить подобный кликер, если он запрашивает доступ к местоположению или камере, хотя в самом приложении они явно не используются;

приложение инициирует большой объем передачи данных по сети. Если это не онлайн-кинотеатр, то размер трафика должен варьироваться в адекватных пределах;

фоновые активности приложения продолжают «нагружать» телефон даже после его закрытия. Это значит, что ПО выполняют какие-то иные функции, кроме игровых.

Наличие у приложения таких признаков может привести к угрозам кибербезопасности — краже личных данных, перехвату сетевого трафика, доступа к файлам пользователя, добавил специалист.