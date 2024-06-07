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14:42, 7 июня 2024Экономика

В Москве почти исчезло подходящее под госипотеку жилье

«Метриум»: в Москве почти исчезли квартиры, подходящие под условия госипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Москве почти исчезли квартиры, удовлетворяющие минимальным требованиям льготной ипотеки. Первичный рынок столичной недвижимости проанализировали в «Метриуме», результаты исследования приводит РБК.

На фоне сворачивания одной из популярных госпрограмм ипотеки спрос на московские новостройки вырос в полтора раза. По данным компании на июнь, в «старой» Москве осталось 1,54 тысячи квартир. От общего объема экспозиции в этой локации такие объекты составляют 3,7 процента. В Новой Москве представлено 5,26 тысячи квартир, или 23 процента от всех лотов. В области на продажу выставлено 25,18 тысячи квартир (57,5 процента).

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В апреле 2020 года, когда жилищный кредит под 8 процентов годовых только запустили, в «старой» Москве экспонировалось 5,4 тысячи объектов, в Новой — 6,4 тысячи. Больше всего вариантов, по подсчетам «Бест-Новострой», продается в Люблино, Южном Бутово и Северном Медведково. На тот момент условиям госипотеки соответствовала каждая третья квартира в новостройке. С тех пор ассортимент жилья в столице сократился в 1,7 раза, в пределах исторической части города — в 3,6 раза. В основном, по словам управляющего директора компании Руслана Сырцова, в продаже в «старой» Москве остались студии. В ТиНАО превалируют небольшие однокомнатные квартиры, а в Подмосковье — относительно просторные «однушки» класса комфорт. «Как правило, такое жилье реализуется с чистовой отделкой», — отметил эксперт. Площадь лотов варьируется от 16 до 35 квадратных метров.

Ранее россиянам назвали распространенные ошибки при погашении ипотеки. Эксперты призывают ипотечников гасить кредиты досрочно и иметь в виду, в какой точно день банк требует внести оплату.

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      Виктория Клабукова
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