Россиянам назвали главные ошибки при гашении ипотеки

Эксперт Позаченюк призвал россиян погашать ипотеку досрочно

По возможности ипотечный заем россиянам рекомендуется гасить досрочно, ведь каждый день по выданному кредиту начисляются проценты. Этим и другими советами с россиянами поделились опрошенные aif.ru эксперты.

При этом есть банки, которые настаивают на том, чтобы платеж вносился строго в установленные даты, заявила руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк. Этот момент лучше прояснить у кредиторов заранее. Эксперт также заявила, что иногда заемщики неверно рассчитывают сумму платежа. В день платежа важно вносить ровно столько, сколько указано в договоре — ни больше, ни меньше. «Если человеку назвали сумму сегодня, а он пришел закрывать кредит завтра, то она уже будет неверной, так как за этот день набегут какие-то проценты», — объяснила она.

Некоторые россияне совершают другую ошибку — не берут справку о погашении кредита. Этот документ подтверждает, что заемщик банку больше ничего не должен, объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. После получения такой справки заемщику нужно убедиться, что банк внес соответствующие изменения в Бюро кредитных историй. Это можно сделать через портал «Госуслуги».

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