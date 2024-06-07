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13:39, 7 июня 2024Экономика

Россиянам назвали главные ошибки при гашении ипотеки

Эксперт Позаченюк призвал россиян погашать ипотеку досрочно

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По возможности ипотечный заем россиянам рекомендуется гасить досрочно, ведь каждый день по выданному кредиту начисляются проценты. Этим и другими советами с россиянами поделились опрошенные aif.ru эксперты.

При этом есть банки, которые настаивают на том, чтобы платеж вносился строго в установленные даты, заявила руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк. Этот момент лучше прояснить у кредиторов заранее. Эксперт также заявила, что иногда заемщики неверно рассчитывают сумму платежа. В день платежа важно вносить ровно столько, сколько указано в договоре — ни больше, ни меньше. «Если человеку назвали сумму сегодня, а он пришел закрывать кредит завтра, то она уже будет неверной, так как за этот день набегут какие-то проценты», — объяснила она.

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Некоторые россияне совершают другую ошибку — не берут справку о погашении кредита. Этот документ подтверждает, что заемщик банку больше ничего не должен, объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. После получения такой справки заемщику нужно убедиться, что банк внес соответствующие изменения в Бюро кредитных историй. Это можно сделать через портал «Госуслуги».

Ранее эксперты раскрыли способ погасить ипотеку без затрат для москвичей. Это можно сделать за счет арендаторов, считают в сервисе «Яндекс Аренда».

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      Мария Черкасова
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