Москвичам назвали способ закрыть ипотеку без затрат

«Яндекс Аренда»: москвичи могут закрыть ипотеку за счет арендаторов

Москвичи могут погасить ипотеку за счет арендаторов. Способ при закрытии жилищного кредита обойтись без собственных вложений, «Известиям» назвали в сервисе «Яндекс Аренда».

Подобный сценарий в основном рассматривают те, кто приобрел жилплощадь в качестве инвестиции. Также в этом заинтересованы родители, планирующие поселить туда детей после их совершеннолетия.

Самый подходящий для этого вариант — готовая студия или однокомнатная квартира в столичном районе Марфино. Чтобы стоимость аренды превышала ежемесячный платеж по ипотеке, первоначальный взнос должен составлять порядка 4,8 миллиона рублей (56 процентов). При ставке в 54,6 тысячи рублей в месяц ипотеку удастся погасить менее чем за 25 лет. При минимальном вступительном взносе покрыть траты на кредит за счет сдачи жилья в наем будет сложно.

В случае оформления в ипотеку квартиры в Щукино первоначальный взнос не должен быть меньше 6 миллионов. Первый взнос за «однушку» в Сокольниках должен равняться 7,4 миллиона рублей, а в районе станции метро Беговая — 8,4 миллиона. В других районах Москвы в покупку квартиры придется вложить больше. При текущих процентных ставках аренда квартиры, по мнению экспертов, окажется выгоднее, в особенности на вторичном рынке.

Ранее риелторы назвали самую проблемную для продажи недвижимость в столице. Льготная ипотека на такие объекты не распространяется, а налог и «коммуналка» значительно выше.