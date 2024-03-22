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11:10, 22 марта 2024Среда обитания

Назван самый проблемный для продажи тип недвижимости в Москве

Риелтор Барсуков: сложнее всего в Москве продать апартаменты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сложнее всего в Москве сейчас продать апартаменты. Самый проблемный тип недвижимости для реализации в столице назвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, пишет «Москва 24».

Дело в том, что на такие объекты не действует льготная ипотека — они продаются на общерыночных условиях. Кроме того, налог для апартаментов больше, чем для обычных квартир, а также выше коммунальные платежи.

«Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью, и будет вообще шикарное вложение. Купил дешево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям», — добавил Барсуков.

Риелтор подчеркнул, что покупателя может смутить и неудачная локация — апартаменты могут располагаться вдали от больниц, школ и детских садов, а окна таких квартир могут выходить на оживленную трассу.

Ранее апартаменты назвали лучшим типом недвижимости для заработка. По словам риелтора Владимира Шмелева, один квадратный метр апартаментов стоит примерно на 10-15 процентов дешевле, чем квартир. При этом сдавать такие помещения можно дороже, чем обычное жилье, так как апарт-комплексы, как правило, расположены в выигрышных локациях относительно центра.

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      Нина Ташевская
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