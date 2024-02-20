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16:20, 20 февраля 2024Среда обитания

Назван лучший вид недвижимости для заработка

Риелтор Шмелев: на апартаментах можно заработать больше, чем на квартирах

Фото: Aaron Huber / Unsplash

На сдаче в аренду апартаментов получится заработать больше, чем на квартирах. Лучший вид недвижимости для инвестиций назвал риелтор-практик Владимир Шмелев в беседе с aif.ru.

Эксперт отметил, что один квадратный метр апартаментов стоит примерно на 10-15 процентов дешевле, чем квартир. При этом сдавать такие помещения можно дороже, чем обычное жилье, так как апарт-комплексы, как правило, расположены в выигрышных локациях.

«Если, например, купить апартаменты в Москве за 6-8 миллионов рублей, то можно сдавать их за 60 тысяч рублей и даже дороже. Доход с квартиры будет ниже — порядка 45 тысяч рублей, а цена за покупку составит порядка 10 млн рублей. То есть апартаменты окупятся за 10 лет, а квартиры — за 16-18 лет», — пояснил Шмелев.

Однако риелтор предупредил и о минусах апартаментов — по закону они не считаются жильем, поэтому некоторые платежи могут быть выше. Так, счета за ЖКУ в апартаментах могут быть выше, чем в квартирах, на 10-30 процентов. Также есть разница в налоге на имущество: для квартир он составляет 0,1 процента, а для апартаментов — 0,5-2 процента.

Ранее специалисты назвали невозможным заработок на жилье в России в 2024 году. Эксперты отмечают, что срок окупаемости сильно увеличился, и доход от сдачи недвижимости в аренду будет получить сложно.

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      Нина Ташевская
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