IT-команда Росгвардии заняла второе место на Международном киберчемпионате-2024

Замдиректора Росгвардии Лебедев наградил IT-отдел за 2-е место в киберчемпионате

Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев вручил ценные подарки IT-специалистам ведомства после Международного киберчемпионата-2024. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как сообщает ведомство, их команда заняла второе место, уступив победителю два балла.

Всего в соревновании, прошедшем в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2024» в Нижнем Новгороде, приняли участие 40 сильнейших команд из 18 стран. Сертификаты за 2-е место IT-отделу Росгвардии вручил помощник заместителя председателя правительства России Сергей Щербаков.

Ранее сотрудники ведомства ликвидировали схрон Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. По данным пресс-службы, тайник был спрятан на чердаке нежилого дома, а внутри него находились гранатометы иностранного производства, семь килограммов тротила, 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца.