Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:22, 7 июня 2024Культура

Концерт Лободы в Латвии обернулся скандалом

MK.RU: зрители в Латвии ушли с концерта украинской певицы Светланы Лободы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Латвийский концерт украинской певицы Светланы Лободы, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию, обернулся скандалом. Об этом пишет MK.RU.

Артистку пригласили выступить на Дне города Даугавпилса. «Я желаю каждому жителю этого прекрасного города расти, развиваться, процветать и быть красавцем в своем деле», — сказала певица перед началом выступления. Отмечается, что Лобода исполняла все хиты на русском языке.

По данным газеты, зрители остались недовольны выступлением звезды. По их мнению, певица «очень сдала». «Это видно невооруженным взглядом. Я помню ее концерты в "Крокусе": дух захватывало. Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом. В Латвии она работала живьем, но лучше бы включила фанеру. Во многих моментах она даже в ноты не попадала. Из-за этого случился скандал», — сказала одна из зрительниц.

Она отметила, что большая часть посетителей была недовольна, и люди покидали выступление «дружными рядами». «Многие возмущались и просили больше не приглашать «эту самодеятельность». Видно, что Света чахнет без России», — заключила собеседница издания.

В декабре Светлана Лобода заступилась за российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

      Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

      «АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

      В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

      В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

      Орбан призвал «не дергать русских за усы»

      Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

      В России ответили на планы США принять агрессивную стратегию по ядерному оружию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше