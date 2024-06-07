Концерт Лободы в Латвии обернулся скандалом

MK.RU: зрители в Латвии ушли с концерта украинской певицы Светланы Лободы

Латвийский концерт украинской певицы Светланы Лободы, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию, обернулся скандалом. Об этом пишет MK.RU.

Артистку пригласили выступить на Дне города Даугавпилса. «Я желаю каждому жителю этого прекрасного города расти, развиваться, процветать и быть красавцем в своем деле», — сказала певица перед началом выступления. Отмечается, что Лобода исполняла все хиты на русском языке.

По данным газеты, зрители остались недовольны выступлением звезды. По их мнению, певица «очень сдала». «Это видно невооруженным взглядом. Я помню ее концерты в "Крокусе": дух захватывало. Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом. В Латвии она работала живьем, но лучше бы включила фанеру. Во многих моментах она даже в ноты не попадала. Из-за этого случился скандал», — сказала одна из зрительниц.

Она отметила, что большая часть посетителей была недовольна, и люди покидали выступление «дружными рядами». «Многие возмущались и просили больше не приглашать «эту самодеятельность». Видно, что Света чахнет без России», — заключила собеседница издания.

В декабре Светлана Лобода заступилась за российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву.