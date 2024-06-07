Легендарного карпа продадут через 72 года после поимки

В Великобритании чучело знаменитого карпа выставили на торги за £40 тыс.

В Великобритании продадут чучело легендарного карпа по прозвищу Кларисса, который был пойман 72 года назад. Об этом пишет Hereford Times.

Знаменитую рыбу поймал 12 сентября 1952 года британский рыболов и писатель Ричард Уокер. Вес Клариссы составил почти 20 килограммов. Эта рыба прославилась тем, что была на шесть килограммов тяжелее предыдущего рекордного карпа, выловленного в Великобритании. Теперь Клариссу выставили на торги и намереваются выручить за нее от 35 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 3,9 до 4,5 миллиона рублей).

В середине XX века Уокер был едва ли не единственным человеком, который считал, что в стране можно поймать карпа тяжелее 18 килограммов. Профессиональные рыбаки считали писателя фантазером, а статьи, высмеивающие его, появлялись в профильных журналах. Однако в сентябре 1952-го Уокер все-таки поймал рекордного карпа, чем поразил даже биологов Лондонского зоопарка, которые сначала называли его мистификатором. Сегодня считается, что поимка Клариссы положила начало современной соревновательной рыбалке.

Рекорд Уокера продержался 28 лет. Только в 1980-м был выловлен карп весом 23,3 килограмма. Причем поймали его в том же пруду недалеко от города Росс-он-Уай, графство Херефордшир, что и Клариссу. Сама легендарная рыба до 1972 года жила в аквариуме Лондонского зоопарка, а потом из нее сделали чучело.

Аукцион состоится 24-25 июня в Ковентри. «Это уникальная возможность получить, вероятно, самый значимый экземпляр карпа из сохранившихся», — заявил представитель аукционного дома.

Ранее сообщалось, что житель США поймал огромного веслоноса и побил два рекорда. Улов счастливчика весил более 74 килограммов.