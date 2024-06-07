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11:54, 7 июня 2024Из жизни

Легендарного карпа продадут через 72 года после поимки

В Великобритании чучело знаменитого карпа выставили на торги за £40 тыс.

Фото: Company shope5

В Великобритании продадут чучело легендарного карпа по прозвищу Кларисса, который был пойман 72 года назад. Об этом пишет Hereford Times.

Знаменитую рыбу поймал 12 сентября 1952 года британский рыболов и писатель Ричард Уокер. Вес Клариссы составил почти 20 килограммов. Эта рыба прославилась тем, что была на шесть килограммов тяжелее предыдущего рекордного карпа, выловленного в Великобритании. Теперь Клариссу выставили на торги и намереваются выручить за нее от 35 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 3,9 до 4,5 миллиона рублей).

В середине XX века Уокер был едва ли не единственным человеком, который считал, что в стране можно поймать карпа тяжелее 18 килограммов. Профессиональные рыбаки считали писателя фантазером, а статьи, высмеивающие его, появлялись в профильных журналах. Однако в сентябре 1952-го Уокер все-таки поймал рекордного карпа, чем поразил даже биологов Лондонского зоопарка, которые сначала называли его мистификатором. Сегодня считается, что поимка Клариссы положила начало современной соревновательной рыбалке.

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Рекорд Уокера продержался 28 лет. Только в 1980-м был выловлен карп весом 23,3 килограмма. Причем поймали его в том же пруду недалеко от города Росс-он-Уай, графство Херефордшир, что и Клариссу. Сама легендарная рыба до 1972 года жила в аквариуме Лондонского зоопарка, а потом из нее сделали чучело.

Аукцион состоится 24-25 июня в Ковентри. «Это уникальная возможность получить, вероятно, самый значимый экземпляр карпа из сохранившихся», — заявил представитель аукционного дома.

Ранее сообщалось, что житель США поймал огромного веслоноса и побил два рекорда. Улов счастливчика весил более 74 килограммов.

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      Никита Савин
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