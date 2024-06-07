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10:54, 7 июня 2024Бывший СССР

Министр энергетики Украины сообщил главе МАГАТЭ о ситуации в энергетике страны

Министр энергетики Украины обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию в энергетике страны
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился в Вене с главой Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и рассказал ему о проблемах в энергетике страны, передает ТАСС.

«Ситуация сложная, мы потеряли около 9 ГВт мощности. Сейчас продолжаются плановые ремонты на энергоблоках атомных станций, чтобы зимой запустить в работу все имеющиеся мощности атомной генерации», — сообщил Галущенко.

Помимо этого, они обсудили с Гросси прогресс проекта строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Ранее Галущенко заявил, что состояние энергосистемы Украины значительно хуже, чем в предыдущие два года. Глава ведомства уточнил, что общие потери украинской энергосистемы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей. Министр добавил, что наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации.

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      Валентин Карант
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