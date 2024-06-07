Минобороны отчиталось об ответных групповых ударах по объектам на Украине

Минобороны России заявило об ответных групповых ударах по объектам на Украине

В ответ на попытки Киева поразить российские объекты энергетики Вооруженные силы (ВС) России нанесли 27 групповых ударов по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 1 по 7 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В ходе атак были поражены объекты энергетики, относящиеся к военно-промышленному комплексу Украины, арсеналы с западным вооружением и боеприпасами, а также места хранения ракет, безэкипажных катеров и пункты временной дислокации иностранных наемников и подразделений Вооруженных сил Украины.

Все назначенные цели ударов были достигнуты, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на Новочеркасском НПЗ в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины возник пожар. Затем стало известно, что еще один беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.