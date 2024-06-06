Дрон ВСУ атаковал еще одну нефтебазу на территории России

Гладков: дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, произошел пожар

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал еще одну нефтебазу на территории России. Дрон-камикадзе нанес удар по предприятию в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета.

«Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — добавил Гладков.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на Новочеркасском НПЗ после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар.

